In wenigen Wochen ist es endlich so weit: Let's Dance flimmert wieder über die deutschen TV-Bildschirme! In der Show wird je ein unerfahrener Promi mit einem Profitänzer aufs Parkett geschickt. Nun wurden die Tanzcoaches für die diesjährige zwölfte Staffel enthüllt – darunter auch Isabel Edvardsson (36), die nach der Geburt ihres Kindes jetzt in die Sendung zurückkehrt. Die Beauty könnte kaum glücklicher über ihr Comeback sein!

Via Instagram postete die Tanzmaus nun eine emotionale Botschaft: "Ich freue mich, dass ich jetzt sagen kann: 'Let's Dance', ich bin zurück! Was für eine tolle fantastische Show das ist", schwärmte die hübsche Blondine. "Ich bin so dankbar für alle Jahre, die ich es mitgestalten durfte! Und jetzt komme ich zurück und bin megageladen mit Vorfreude", freute sich Isabel weiter. Sie sei glücklich, endlich wieder ihrer Leidenschaft nachkommen zu können.

"Ich kann es nicht abwarten, wieder für euch zu tanzen, aber natürlich vor allem mein Schützling in unsere Tanzwelt zu führen", verriet die 36-Jährige. Mit welchem der diesjährigen Kandidaten Isabel performen wird, werden die Zuschauer aber erst in der großen Kennenlern-Episode am 15. März erfahren. Zur Auswahl stehen unter anderem Teenie-Star Lukas Rieger (19) oder Modedesigner Thomas Rath (52).

Sebastian Reuter/Getty Images for GALA Profitänzerin Isabel Edvardsson bei der GALA Christmas Shopping Night 2018

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profi-Tänzerin

Sascha Steinbach/Getty Images Isabel Edvardsson und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2016

