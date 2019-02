Khloe Kardashian (34) bricht ihr Schweigen! Am Dienstag wurde bekannt, dass sich die Reality-Darstellerin von ihrem Freund Tristan Thompson (27) getrennt haben soll – nachdem dieser sie mit der BFF ihrer Schwester Kylie Jenner (21) hintergangen haben soll. Nach den ersten Statements des Sportlers und seiner angeblichen Affäre Jordyn Woods (21) meldet sich jetzt auch die Betrogene zu Wort: In kryptischen Beiträgen spielt Khloe auf Betrug, Schmerz und üblen Vertrauensmissbrauch an!

Die Instagram-Fans der 34-Jährigen kennen Story-Postings dieser Art nur zu gut: Gelegentlich teilt die Designerin in Sprüchen und Lebensweisheiten indirekt mit, wie es ihr gerade geht. Zunächst postete das TV-Gesicht am Donnerstag also diesen Satz: "Der schlimmste Schmerz ist der, von der Person verletzt zu werden, der du deinen Schmerz zuvor noch erklärt hattest." Ob das bedeutet, dass Jordyn als Freundin ihrer Familie auch für sie da war, nachdem Tristan Khloe bereits während ihrer Schwangerschaft fremdgegangen war? Eine Story später sah die "Good American"-Gründerin dann aber den Betrug bereits als Segen – ist sie womöglich froh, falsche Freunde losgeworden zu sein?

Nach dieser leicht kämpferisch anmutenden Botschaft wurde es wieder emotional. "Wenn sie dich nach mir fragen, sag ihnen: Sie war die einzige Person, die mich aufrichtig geliebt hat, und nun habe ich sie zerstört", hieß es in einem weiteren Posting, auf das ein Cartoon-Pic einer weinenden Frau folgte. Was haltet ihr von Khloes Wortmeldung? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / jordynwoods Kylie Jenners beste Freundin Jordyn Woods, Februar 2019

Anzeige

MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de