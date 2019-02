Die Hochzeit von Priyanka Chopra (36) und Nick Jonas (26) glich einem Märchen aus 1001 Nacht. Vor unglaublicher Kulisse und mit rund 200 Gästen gaben sich die Schauspielerin und der Sänger in Indien das Jawort und ließen ihre Fans dank vieler Fotos daran teilhaben. Die Mega-Hochzeit war in aller Munde und wurde heiß auf Twitter und Co. diskutiert. Dabei bekam der frischgebackene Ehemann auch gleich einen neuen indischen Spitznamen.

Währen der The Late Late Show with Jamens Corden verriet Priyanka: "Es gab ein Hashtag, das an unserer Hochzeit trending war, es lautete #nationaljiju, was wirklich lustig ist, denn jede Beziehung bekommt in Indien einen Namen. Und Jiju bedeutet Schwager, also ist er im Grunde mit dem ganzen Land verheiratet. Oder mit jedem, der Inder ist. Er gehört ihnen allen." Doch nicht nur der Spitzname sorgte bei James für einen Lacher, auch die aufwendige Zeremonie brachte den Moderator zum Schmunzeln.

"Kann ich ehrlich sein? Ich hatte das Gefühl, dass ich immer wieder hörte, dass du heiratest. Und es war als – hattest du etwa 19 Feiern gehabt?" Schlagfertig schoss die 36-Jährige zurück: "Ach komm, das ist eine Übertreibung, nur ungefähr 32: zwei Hochzeiten, eine westlich-christliche Hochzeit, eine Hindu-Hochzeit, für unsere Religionen. Und ansonsten hatten wir Vorbereitungs-Rituale, indische Vorbereitungs-Rituale können fünf Tage dauern. Meine dauerten nur zwei."

Getty Images Nick und Priyanka Jonas bei der "Isn't It Romantic"-Premiere

Anzeige

Varinder chawla / MEGA Nick Jonas und Priyanka Chopra Jonas, Dezember 2018

Anzeige

MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas bei ihrem Hochzeitsempfang

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de