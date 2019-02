Shirin Davids (23) neuer Song "Gib ihm" geht durch die Decke! Das dazugehörige Musikvideo der Ex-DSDS-Jurorin wurde nach der Veröffentlichung innerhalb weniger Stunden über eine Million Male angeklickt. Egal ob Rapper Fler (36) oder Fußballer Kevin-Prince Boateng (31) – viele prominente Fans machten auf den Clip aufmerksam, indem sie ihn in ihren sozialen Netzwerken teilten. Keiner wirkt jedoch so begeistert wie die Influencerin Pati Valpati. Die Freundin der 23-Jährigen kriegt sich beim Anblick der heißen, barbiehaften Szenen gar nicht mehr ein!

Mal räkelt sich Shirin zwischen niedlichen Hundewelpen, dann twerkt sie sexy zum Beat des Songs auf einem Motorrad und legt schließlich eine perfekt einstudierte Choreografie hin. Für ihren YouTube-Kanal filmte Pati ihre Reaktion auf diese Szenen. Besonders angetan ist sie vom Styling der gebürtigen Münchnerin – ganze neunmal zieht sich Shirin innerhalb der knapp drei Minuten um: "Seht ihr diese Schuhe oder sehe nur ich die? Es tut mir wirklich leid, ihr denkt sicher: Pati, du übertreibst gerade übertrieben die Lage. Nein, so fühle ich mich wirklich! Ich bin wirklich so gehypt", ruft sie euphorisch in die Kamera.

Bereits nach wenigen Sekunden drückt die Instagrammerin in Shirins Video zum ersten Mal auf Pause und meint: "Ich bin am Sterben, weil diese Outfits so geil sind." Die Influencerin lobt jedoch nicht nur den Look der Sängerin, sondern feiert das gesamte Set-up des Filmchens. "Die haben alles gekillt. Ich meine, das ist ihr erstes Musikvideo und das sieht SO aus. Wenn ich sie wäre, wäre ich verdammt stolz."

