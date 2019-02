Am schönsten Tag des Lebens darf natürlich die beste Freundin nicht fehlen! Mitte Februar verbrachte Selena Gomez (26) mit ihrer BFF Courtney Barry und ihrem Mädelstrupp einen entspannten Tag am Strand, um Courtneys Verlobung zu feiern. Nur kurz darauf gab die Brünette ihrem Partner Sam Lopez dann auch das Jawort – und Sängerin Selena war als süßer Brautjungfern-Support auch am Start!

Am Donnerstag schlossen Courtney und Sam in Los Angeles den ewigen Bund fürs Leben. Während Selena nichts von der Trauung auf Social Media postete, stellten ihre guten Bekannten wie Brooke Ligertwood oder Raquelle Stevens süße Aufnahmen von der Hochzeitsfeier online. Auf einigen war auch die Ex von Justin Bieber (24) abgebildet: Die Sängerin trug ein bodenlanges schwarzes Kleid mit süßen Glitzersteinchen und kombinierte den Look mit einem strengen Zopf. Die Brünette hat den Abend mit ihren Liebsten zudem sichtlich genossen: Auf den Schnappschüssen kam sie gar nicht mehr aus dem Grinsen heraus!

Auch die Braut bestach mit ihrem Aufzug. Courtney war in ein langes und eng anliegendes A-Linien-Brautkleid gehüllt. Besonders der Wasserfall-Kragen und der enorme Blumenstrauß verliehen dem Look das gewisse Etwas!

Instagram / lucille_houston Selena Gomez mit ihren Freundinnen auf der Hochzeit von BFF Courtney Barry

Splash News Courtney Barry am Hochzeitstag mit Sam Lopez

Splash News Sam Lopez und Courtney Barry an ihrem Hochzeitstag

