Diese Nachricht schockierte am Dienstag die Fashion-Welt: Karl Lagerfeld starb im Alter von 85 Jahren. Der Modeschöpfer feierte als Chefdesigner des Labels Chanel mit seinen Kreationen große Erfolge. All seine Energie steckte er in die Entwürfe, inszenierte mit viel Leidenschaft die großen Modenschauen. Und bei genau dieser Tätigkeit können die Fans des Modezaren ihr Idol seit dem 21. Dezember auch noch einmal auf Netflix sehen!

Der Regisseur Andrew Rossi durfte Karl im Auftrag des Streaming-Dienstes bei den Vorbereitungen zu einer Chanel-Show begleiten. Der erste Teil der Doku-Reihe "7 Days Out" zeigt Lagerfeld und seine Crew bei den finalen Aufbauarbeiten zur Haute-Couture-Schau für das Frühjahr 2018, wie im Netflix-Format zu verfolgen ist. Von der Auswahl der richtigen Musik, über die finalen Anproben der Models bis hin zum großen Laufsteg sind alle Vorbereitungen zu sehen. Zudem dürfte für hartgesottene Karl-Jünger auch folgendes Detail extrem interessant sein: Der Couturier gibt zum allerersten Mal einen Einblick in sein Atelier!

Bereits in früheren Dokumentationen hatte der Designer ein paar private Details preis gegeben. In dem Film "Deutschland, deine Künstler – Karl Lagerfeld" sprach der 85-Jährige beispielsweise nicht nur über sein modisches Schaffen, sondern erzählte auch von seiner Faszination für Fotografie, Zeichnungen und Buchkunst.

Splash News Lily-Rose Depp und Karl Lagerfeld bei der Chanel Haute Couture Spring Summer Show 2017

Getty Images Cara Delevingne und Karl Lagerfeld bei einer Chanel-Show in Paris 2014

Splash News Karl Lagerfeld, Chanel-Chefdesigner

