Sie hat die Nase voll von billigen Copycats! Kim Kardashian (38) ist eine der größten Fashion-Ikonen der heutigen Zeit. Viele lassen sich von ihr inspirieren – darunter vor allem profitorientierte günstigen Fast Fashion Brands. Die Inspiration endet aber meist in einer kompletten Kopie von den Looks der Reality-Queen. Die Schönheit macht deshalb regelmäßig klar: Mit diesen Unternehmen kommt für sie Zusammenarbeit nicht infrage. Jetzt kämpft Kim sogar gerichtlich gegen die Ripoffs!

Die Frau von Kanye West (41) habe gerade Anzeige gegen Missguided USA aufgegeben, weil der Online-Retailer ohne Erlaubnis ihren Namen und ihre Fotos benutzt hat. Das tun sie zudem, um die von Kim direkt kopierten Looks zu promoten. Laut TMZ zeigten die Gerichtsunterlagen mehrere Fotovergleiche der Outfits. Darunter sei auch ein goldenes Kleid, das sie noch nicht einmal vor der Haustür getragen habe, wie sie unter dem dazu passenden Fitting-Foto von dem Look Anfang Februar auf Instagram schrieb. Die Firma nutze auch oft Bilder von Kim selbst und tagge sie, womit der Eindruck entstehen könnte, sie arbeite mit ihnen zusammen. Es sollen noch weitere Anzeigen folgen.

Wie unglaublich schnell diese Firmen Kims Outfits kopieren, bewies gerade Missguideds Konkurrent Fashion Nova. Am Sonntag trug die 38-Jährige ein Vintage-Kleid von Designer Thierry Mugler, das direkt viral ging, weil ihre Brüste nur von einem schmalen Streifen Stoff bedeckt wurden. Am nächsten Tag konnte man die Fake-Variante bei Fashion Nova finden und bestellen – Studiopics von einem Model in dem Kleid inklusive.

