Verwechslungsgefahr auf der "Unser Lied für Israel"-Bühne! Sieben musikalische Talente treten am Freitagabend im deutschen Vorentscheid zum diesjährigen Eurovision Song Contest gegeneinander an. Ihr Ziel – das große Finale am 18. Mai in Tel Aviv. Auch Popsängerin Lilly Among Clouds versucht ihr Glück in der Show. Bei ihrem Auftritt fällt nun ein lustiges Detail auf: Lilly sieht der Ex-Bachelorette Nadine Klein (33) ziemlich ähnlich!

Mit ihrer emotionalen Performance des Songs "Surprise" versucht die 29-Jährige, das TV-Publikum von sich zu überzeugen. In einem eleganten rot-schwarzen Kleid und einer sexy Wallemähne singt Lilly sich die Seele aus dem Leib – und erinnert besonders in diesem Look und auch mit ihren Gesichtszügen stark an die einstige Rosenkavalierin! Auch unter einem aktuellen Instagram-Pic der Musikerin staunt ein Fan nicht schlecht: "Du siehst mega aus wie Nadine Klein, hat dir das schon mal jemand gesagt?"

Doch Lillys eigentlicher Auftritt scheint die Zuschauer nicht überzeugt zu haben. Die Twitter-User lassen kein gutes Haar an der hübschen Brünetten: "Aua, das klingt echt fies – was macht die beim 'Eurovision Song Contest'? Das könnte ja sogar ich besser" und "Na ja, sie ist zwar hübsch, singt aber schief", kommentieren zwei Nutzer ihre Performance.

Instagram / lillyamongclouds Lilly Among Clouds, Sängerin

P.Hoffmann/WENN.com Nadine Klein beim RTL-Spendenmarathon 2018

Gina Wetzler/Getty Images Lilly Among Clouds bei "Unser Lied für Israel"

