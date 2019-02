Was für ein Katzenleben! Erst vor wenigen Tagen verstarb völlig überraschend der weltberühmte Modezar Karl Lagerfeld (✝85) – und hinterließ seine geliebte Mieze Choupette. Noch ist nicht klar, wer sich nach dem Tod des ehemaligen Chanel-Chefs um seinen treuen Vierbeiner kümmern wird. Dafür werden nach und nach immer mehr Details aus dem luxuriösen Leben der Birma-Katze öffentlich: Dem liebenswerten Geschöpf geht es nämlich besser als so manchem Mega-Star!

Choupette hat ihre eigene Entourage, wie Karl in einem Interview mit Harper's Bazaar 2012 offenbarte: Die Samtpfote hat nicht nur eine eigene Social Media-Managerin, sondern auch noch zwei Dienstmädchen und einen eigenen Chauffeur! Damit der Modeschöpfer über das Leben seines geliebten Haustiers stets auf dem Laufenden war, notierten ihre Angestellten jegliche Aktivität in ein Tagebuch. Im Privatjet des 85-Jährigen war sie auch ein gern gesehener Gast.

Das kuschelige Tier ist außerdem ein echter Feinschmecker: Choupette durfte in ihrem Zuhause auf dem Tisch essen und aus einer Vielzahl an Gerichten auswählen. Dabei wird ihr stets ein Schüsselchen mit Wasser, eine Schale mit Kroketten und ein Tellerchen mit einer edlen Pastete serviert. Wie Lagerfeld in dem früheren Interview offenbarte, sei sie kein Freund davon, auf dem Fußboden zu dinieren. Zu Weihnachten setzte der Designer stets noch eins drauf, wie Page Six berichtete: Zu der Feierlichkeit bekam das Tierchen japanisches Rind und Hühnchen-Gelee mit Spargel zubereitet.

Auch Beauty-Behandlungen durften im glamourösen Katzenleben von Choupette nicht fehlen. Regelmäßig kürze ihr ein Arzt ihre Krallen. Falls sich ein anderer an der Miezen-Maniküre versuche, ende dies oft in einer handfesten Auseinandersetzung mit dem Haustier, wie Karl 2012 Harper's Bazaar verriet.

Technisch ist der Stubentiger ebenfalls sehr versiert: Wie alte Instagram-Schnappschüsse zeigen, hat Choupette sogar ihr eigenes iPad, auf dem sie katzentaugliche Spiele spielen darf. Was sagt ihr zum Luxusleben der Fell-Lady? Stimmt ab!

