James Bond-Fans aufgepasst! Die Dreharbeiten für den neuen Film der Agenten-Reihe stehen in den Startlöchern. Angeblich zum letzten Mal soll Daniel Craig (50) im April in die Rolle des berühmt-berüchtigten Spions schlüpfen. Bis der Streifen in die Kinos kommt, müssen sich die Fans allerdings noch gedulden. Die Premiere wurde erst vor wenigen Tagen noch einmal nach hinten verschoben. Jetzt soll aber wenigstens der Titel des neuen Bond-Abenteuers feststehen.

Bisher wurde der Film noch unter dem Arbeitstitel "Bond 25" gehandelt. Laut dem Magazin Production Weekly steht nun aber fest, dass der nächste 007-Streifen "Shatterhand" heißen wird. Weitere Details zu dem Film sind allerdings noch nicht bekannt. Selbst bei der Besetzung halten sich die Macher noch bedeckt. Neben Daniel sollen wieder Naomie Harris (42) und Ralph Fiennes (56) mitspielen. Aber auch Lupita Nyong'o (35) ist Gerüchten zufolge noch im Gespräch für eine Rolle.

Seit Monaten warten die Fans nicht nur auf den neuen Bond-Film, im Netz wird auch heiß diskutiert, wer wohl Daniels Nachfolge antreten wird. Dabei wurde schon über Stars wie Idris Elba (46) oder Richard Madden (32) spekuliert. Viele Fans würden sich allerdings auch mal einen weiblichen 007 wünschen.

Getty Images Daniel Craig bei der Deutschlandpremiere von "Spectre"

Getty Images Lupita Nyong'o in New York

Jeff Spicer/Getty Images Idris Elba, Schauspieler

