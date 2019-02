Auch Hollywood trauert um Karl Lagerfeld (✝85)! Am Dienstag ist der Kreativdirektor des Luxuslabels Chanel in Paris gestorben – die genaue Todesursache ist bisher nicht öffentlich bekannt. Unzählige Stars und Freunde des Designers drückten bereits ihre Bestürzung über diesen Verlust für die Fashion-Welt aus. Auch Lagerfelds frühere Muse und Freundin Diane Kruger (42) ehrte den Modeschöpfer jetzt in einer rührenden Botschaft.

Wie das Online-Magazin Just Jared berichtet, hielt die 42-Jährige am Freitagabend eine Rede bei den alljährlichen Cesar Film Awards in Paris – und schwärmte von dem Modezar: "Es ist für mich unmöglich, sich vorzustellen, die Stufen in Cannes oder bei einer Oscar-Zeremonie ohne eine seiner mystischen Kreationen zu besteigen." Die Schauspielerin ergänzte: "Sein Sinn für Humor und seine oft urkomische Weltansicht werden mir fehlen." Abschließend betonte Diane: "Ich vermisse ihn, ich vermisse ihn schrecklich."

An seinem Todestag hatte sie bereits einen emotionalen Beitrag auf Instagram veröffentlicht: "Karl, ich kann dir nicht sagen, wie viel du mir bedeutet hast und wie sehr ich dich vermissen werde." Kurz vor seinem Tod war die "Inglourious Basterds"-Darstellerin sogar noch nach Frankreich gereist, um ihm ihre drei Monate alte Tochter vorzustellen. "Ich bin untröstlich, ich kam zu spät", beendete sie ihre Nachricht.

