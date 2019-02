Sie hatten eine ganz besondere Bindung! Mit 15 Jahren lernte Diane Kruger (42) Karl Lagerfeld (✝85) in Paris kennen – kurz, nachdem ihre Modelkarriere gestartet war. Seitdem verband die beiden eine innige Freundschaft. Vor einigen Jahren offenbarte die Schauspielerin, dass der Designer nicht nur ihr Vorbild, sondern sogar eine Vaterfigur für sie sei. Nun ist der Modezar überraschend verstorben: In einem herzzerreißenden Posting nahm der Hollywood-Star Abschied von seinem langjährigen Wegbegleiter!

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto von dem Modeschöpfer schrieb die 42-Jährige auf Instagram: "Karl, ich kann dir nicht sagen, wie viel du mir bedeutet hast und wie sehr ich dich vermissen werde. Ich werde nie deine Freundlichkeit mir gegenüber vergessen, dein Lachen, deine Fantasie." Besonders tragisch für die "Mr. Nobody"-Darstellerin: Sie war gerade erst nach Frankreich gereist, um Karl zu treffen und ihm ihre drei Monate alte Tochter vorzustellen.

Mit "Ich bin untröstlich, ich kam zu spät. Rest in Peace, ich liebe dich", beendete Diane ihre rührenden Zeilen. Der Kreativ-Direktor des Modehauses Chanel wurde am Montag in ein Pariser Krankenhaus eingeliefert, wo er tags darauf starb.

Getty Images Karl Lagerfeld und Diane Kruger bei dem Film Festival in Cannes, 2007

Getty Images Diane Kruger und Karl Lagerfeld, 2012 in Frankreich

Getty Images Karl Lagerfeld und Diane Kruger, 2010 in Berlin



