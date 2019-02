Schwere Stunden für Daniela Büchner (41)! Zu Ehren ihres verstorbenen Mannes Jens (✝49) findet am Samstagnachmittag ein Benefiz-Konzert in Essen statt. Zahlreiche Entertainer und Freunde der Familie nehmen an diesem Event teil, um des Kult-Auswanderers zu gedenken. Auch Danni ist mit ihrer Tochter Jada aus ihrer Wahlheimat Mallorca angereist, um ihren Partner zu ehren. Während einer Rede auf der Bühne konnte die Witwe die Tränen nicht mehr zurückhalten und sorgte für einen absoluten Gänsehaut-Moment.

Auf der Instagram-Seite von Goodbye Deutschland wird die Veranstaltung übertragen – auch Dannis emotionale Rede. "Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht zu weinen. Aber er hätte das hier gerockt, so viele Menschen, die sich für ihn freuen. Das hätte ihm alles bedeutet, diese Anteilnahme in den letzten Monaten, zu wissen, dass so viele Menschen ihn mochten", versuchte die 41-Jährige ihre Gefühle in Worte zu fassen. Unter Tränen erklärte sie dem Publikum, wie hart die vergangenen Wochen für sie gewesen seien: "Ich danke vor allem meiner Familie und meinen Freunden. Aber ganz besonders möchte ich meinen Kindern danken. Ohne meine Kinder würde ich hier heute nicht mehr stehen."

Abschließend forderte sie die Gäste zum Feiern auf: "Bitte tanzt und singt so laut, dass er alles im Himmel hört." Das ließen sich die Anwesenden nicht zweimal sagen: Mia Julia (32) eröffnete den musikalischen Teil der Show und heizte den Zuschauern ordentlich ein – so wie es sich Danni, und vor allem Jens, gewünscht haben.

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner mit den Zwillingen Jenna und Diego

Instagram / dannibuechner Jens und Daniela Büchner, "Goodbye Deutschland"-Stars

