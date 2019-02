Miranda Lambert (35) schwebt noch auf Wolke sieben – und plant schon weiter: Nach der überraschenden Hochzeit mit dem New Yorker Police Detective Brendan McLoughlin wünscht sich der Country-Star nun offenbar noch mehr. Und was könnte das sein? Richtig, bei Miranda und Brendan wird derzeit schon kräftig über den Familienzuwachs geredet. Zum Glück sollen sich die Lovebirds in ihrem Babywunsch auch einig sein!

Miranda und Brendan sollen beide über Kinder nachdenken, erzählt ein Insider gegenüber ET Online. Die Sängerin habe sich zwar bisher nie dazu bereit gefühlt, das aber habe sich, seit sie Brendan an ihrer Seite hat, geändert. Nun sei sie ganz aufgeregt, erst mal in die Rolle der Stiefmutter zu schlüpfen, denn ihr Liebster hat ein wenige Monate altes Baby aus seiner früheren Partnerschaft. "Sie hat sogar gesagt, dass das eine gute Übung für die Zeit ist, wenn sie selbst ein Baby hat", betonte die Quelle.

Für den Informanten steht eine Sache fest: "Wir haben sie nie zuvor so glücklich gesehen und sind uns sicher, dass sie den Richtigen gefunden hat." Und die Quelle fügt noch einmal bekräftigend hinzu: "Miranda ist erleichtert, jemanden gefunden zu haben, der nicht in der Musikindustrie tätig ist. Brendan ist perfekt für sie."

Michael Loccisano/Getty Images Miranda Lambert bei den CMA Awards in Nashville

Instagram / mirandalambert Brendan Mcloughlin und Country-Sängerin Miranda Lambert

Splash News Miranda Lambert bei einem Auftritt in Nashville

