David Beckham (43) ist ein Traum! Die Ehe von Victoria Beckham (44) und David steht gefühlt seit ihrer Schließung 1999 in der Öffentlichkeit. Der heißeste Fußballer Großbritanniens und ein Spice Girl heiraten eben nicht alle Tage. In den Medien haben die beiden schon mit allen Gerüchten zu kämpfen gehabt: Zoff, Seitensprünge von David, Vics Bankrott, Versöhnung, Trennung – um nur einige Stichworte zu nennen. Die Ehe hält nun schon fast 20 Jahre und gerade schwärmte Vic in einem Interview wieder von ihrem Traum-Ehemann.

Kurz vor ihrem runden Hochzeitstag erzählte die Designerin Entertainment Tonight, wie sie ihr Heiratsjubiläum feiern werden – auf eine große Partymeute hat sie dabei offenbar keine Lust. "Wir werden wahrscheinlich nur mit den Kids feiern", plauderte Victoria aus. Die bescheidenen Pläne halten sie aber nicht vom großen Schwärmen für ihren Mann ab. "David ist so ein großartiger Ehemann, so ein großartiger Vater und der unglaublichste Businesspartner, den man sich überhaupt wünschen kann. Er unterstützt mich wirklich bei dem, was ich tue", zeigte sich Vic verliebt wie eh und je.

"Die Menschen denken sich seit 20 Jahren Sachen über unsere Beziehung aus, David und ich sind also mittlerweile sehr gut im Ignorieren des ganzen Unsinns und machen einfach weiter, als wär nichts", wiegelte sie im Interview die Hater ab. Die 44-Jährige habe das Gefühl, dass sie "zusammen stärker" seien als jeder allein und ihr Familiengefüge sei der "Schlüssel" ihrer Power.

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Anzeige

KCS Presse / MEGA David Beckham in Paris

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de