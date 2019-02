Auf Wolke sieben! Model und Schauspielerin Kaia Gerber (17) wurde die Schönheit bereits in die Wiege gelegt. Als Tochter des weltweit bekannten Supermodels Cindy Crawford (53) lag es nahe, dass auch sie irgendwann als Model über die Laufstege der Welt laufen würde. Ihre Karriere ist bereits jetzt in vollem Gange! Neben ihrem beruflichen Erfolg scheint es bei der 17-Jährigen nun auch in der Liebe geklappt zu haben: Denn Kaia ist öffentlich mit ihrem neuen Boyfriend unterwegs!

Wie die britische Daily Mail berichtet, wurde die brünette Beauty am Montag mit Männermodel Wellington Grant in New York City gesichtet. Händchen haltend und mit einem riesigen Grinsen im Gesicht spazierten die Turteltäubchen durch die Straßen des Big Apple. Bereits am vergangenen Valentinstag war die Yves Saint Laurent-Botschafterin zusammen mit dem britischen Model in der Öffentlichkeit gesehen worden und hatte dadurch wilde Spekulationen um ihren Beziehungsstatus ausgelöst. Weder Kaia noch Wellington hatten sich im Anschluss jedoch dazu geäußert.

Kaia scheint der frische Wind jedenfalls gut zu tun: Obwohl sie bis Ende letzten Jahres noch mit Model Fenton Merkell (18) zusammen war, wirkt sie auf den Schnappschüssen mit Wellington an ihrer Seite ziemlich glücklich. Denkt ihr, dass die beiden wirklich ein Paar sind? Stimmt unten ab.

Getty Images Kaia Gerber, Model

MEGA Kaia Gerber und Wellington Grant bei einem Spaziergang durch New York

Getty Images Model Kaia Gerber in New York, Juni 2018

