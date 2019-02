Aktuell kursieren Gerüchte, dass Tristan Thompson (27) Khloe Kardashian (34), die Mutter seiner Tochter True Thompson, mit Influencerin Jordyn Woods (21) betrogen haben soll. Angeblich hätte sich das Paar nun deshalb sogar endgültig getrennt. Das Absurde daran: Ausgerechnet Jordyn, die zeitgleich die beste Freundin von Khloes Schwester Kylie Jenner (21) ist, soll vor Kurzem noch von der harmonischen Liebe des Reality-Stars und des Basketballers geschwärmt haben!

"Ich glaube sie haben einfach Spaß zusammen", erklärte Jordyn in einem Interview mit Us Weekly im vergangenen September. Die angebliche Affäre Tristans ist eine enge Freundin des Kardashian-Jenner-Clans und sprach vor einigen Monaten noch in den höchsten Tönen von dem Liebesglück des Paares. "Ich habe das Gefühl, dass sie eine großartige Chemie verbindet, also funktioniert das gut", beschrieb die 21-Jährige das Verhältnis von Trues Eltern. Und ausgerechnet mit der Fürsprecherin seiner Liebe soll Tristan Khloe nun erneut betrogen haben. Ein Insider berichtet, dass die Hintergangene sehr enttäuscht sei, da sie Jordyn gemocht haben soll.

Der Keeping up with the Kardashians-Star musste bereits vor knapp einem Jahr, während ihrer Schwangerschaft mit der gemeinsamen Tochter, von einer vermeintlichen Affäre ihres Partners erfahren. Trotz der Fremdgehgerüchte hatte sich das Paar aber nicht getrennt. Laut Us Weekly soll nach den neuesten Skandal-Gerüchten jetzt endgültig Schluss sein.

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Kylie Jenner

Jerritt Clark/ Getty Images Jordyn Woods in Hollywood

SPW / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson in West Hollywood

