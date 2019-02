Sie ist ein selbst erklärter Messie! In einer jahrelangen Beziehung lernt man sich so richtig gut kennen – und hoffentlich die Macken des anderen lieben. Nach fast 20 Jahren Ehe kennen sich Victoria (44) und David Beckham (43) wahrscheinlich sogar in- und auswendig. Ein alltägliches Streitthema begleitet die beiden anscheinend auch schon seit genauso langer Zeit: Vic ist mega unordentlich und treibt ihren Mann damit gerne mal in den Wahnsinn!

Auf ihrem YouTube-Channel können Fans die Modedesignerin seit Mittwoch auf einer Business-Reise nach New York begleiten. Dabei wurde eine Sequenz in ihrem Hotelzimmer gefilmt: Klamotten und Kosmetik lagen ungeordnet herum und Vic erklärte deshalb, sie liebe es penibel sauber, sei aber ein Messie. Dann plauderte sie gleich noch ein Ehe-Geheimnis aus. "Hier könnt ihr sehen, warum ich meinen Ehemann verrückt mache. Er ist super, super ordentlich", erzählte die 44-Jährige und zeigte auf das Chaos. "Das hier würde bei David eine Panikattacke auslösen, eine absolute Panikattacke", verriet sie weiter.

David hat sich nach all den Jahren aber wahrscheinlich mittlerweile daran gewöhnt. In einem Interview mit Entertainment Tonight schwärmte Victoria gerade erst von ihrem "Traummann". "David ist so ein großartiger Ehemann, so ein großartiger Vater und der unglaublichste Business-Partner, den man sich wünschen kann. Er unterstützt mich wirklich bei dem, was ich tue", erzählte die Designerin im Jahr ihres 20. Hochzeitsjubiläums. Ob der Ex-Profi-Fußballer allerdings auch mit ihr aufräumt, ist unklar.

VALERY HACHE/AFP/Getty Images David und Victoria Beckham

Anzeige

Splash News Victoria Beckham im Februar 2019

Anzeige

MEGA Ex-Fußballer David Beckham im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de