Der Valentinstag stand bei vielen Promis ganz im Zeichen der Liebe. Auch dieses Jahr wurden wieder fleißig Blumen verschenkt und die Liebsten mit kleinen Aufmerksamkeiten überrascht. Familie Beckham machte da keine Ausnahme. Papa David (43) ließ sich für seine Frau Victoria (44) und die gemeinsame Tochter Harper (7) etwas ganz Besonderes einfallen. Mit einer süßen Liebesbotschaft bezauberte er seine beiden Herzdamen.

Auf seinem Instagram-Account schrieb der Kicker: "Unsere Mädels durften gestern viel Liebe genießen. Frohen Valentinstag, Mummy und Harper. In Liebe, Daddy." Dazu veröffentlichte der Vierfach-Papa ein Foto von Victoria und Harper mit Blumensträußen und Kartengrüßen für Mutter und Tochter. Seinen Beitrag versah das Unterwäschemodel außerdem mit zwei Herzen.

Davids knapp 54 Millionen Follower freuten sich über den Schnappschuss. Einer von unzähligen Usern kommentierte: "Das ist das, was echte Männer für ihre Frauen am Valentinstag tun sollten." Was haltet ihr von der Beckhamschen Liebesbekundung? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / davidbeckham Harper und Victoria Beckham

Instagram / davidbeckham Brooklyn, Cruz, Victoria, Harper, Romeo und David Beckham

Agence / Bestimage USA Victoria und David Beckham

Wie findet ihr Davids Liebesbotschaft? Total süß und romantisch! Megakitschig!



