Seit Anfang des Jahres sucht Deutschland nach einem neuen Superstar! Wie in jeder Staffel überrascht DSDS auch 2019 mit einer neuen Jury-Besetzung: Auf den Plätzen neben Dieter Bohlen (65) sitzen Oana Nechiti (31), Xavier Naidoo (47) und Pietro Lombardi (26), der vor acht Jahren als Sieger aus der Castingshow hervorging. Mittlerweile hat das Quartett die erste Runde des Musik-Wettbewerbs gemeistert, denn am Samstagabend flimmerte das letzte offene Casting über die Bildschirme. Welcher Experte konnte beim Publikum mit seinen Äußerungen bisher am meisten punkten?

Schon kurz nach dem Staffel-Auftakt waren die Promiflash-Leser von der neuen Jury begeistert. Nach der ersten Casting-Runde konnten sich die Zuschauer bereits einen Eindruck darüber machen, wie die einzelnen Experten ticken. So brachte Hit-Produzent Dieter das Publikum wie gewohnt mit seinen frechen Kommentaren zum Lachen. Von seinem Schützling Pietro erwarteten die meisten Fans im Vorfeld wohl ebenfalls vorrangig lustige Sprüche. Doch zur Überraschung vieler trat der 26-Jährige ungewohnt streng auf. DSDS-Neuling Xavier hatte genauso hohe Ansprüche an die Kandidaten, baute sie dank seiner jahrelangen Bühnenerfahrung aber mit zahlreichen Tipps auf. Auch Oana war stets darum bemüht, dass sich die Teilnehmer bei ihrer Performance wohlfühlen. Die Let's Dance-Beauty ließ sich jedoch auch nicht alles gefallen: Von dem exzentrischen Fabrizio war sie sogar so genervt, dass sie ihn höchstpersönlich aus dem Raum warf.

Dieter ist nach den ersten Dreharbeiten von seinen neuen Kollegen jedenfalls hellauf begeistert. Kürzlich schwärmte er gegenüber Bild in den höchsten Tönen von seinen Mitjuroren: "Wir haben jedes Mal nach den Dreharbeiten zusammen gegessen und viel Blödsinn gemacht. Ich wollte von Anfang an den Teamgeist hochhalten, deshalb auch die Treffen nach den Dreharbeiten." Welcher der vier Juroren gefällt euch bisher am besten? Stimmt ab!

