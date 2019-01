Am heutigen Samstag ist es endlich so weit: Die neue Staffel von DSDS startet – und das mit gleich drei neuen Gesichtern in der Jury. Neben Show-Urgestein Dieter Bohlen (64) sind in diesem Jahr Soulstimme Xavier Naidoo (47), Charstürmer Pietro Lombardi (26) und Let's Dance-Profi Oana Nechiti (30) mit dabei. Letztere musste aber schon in der ersten Folge feststellen, dass der Job nicht immer Freude bereitet. Ein Kandidat treibt sie während des Castings zur Weißglut.

Fabrizio Giordano versucht mit Amy Winehouses (✝27) Single "Rehab" bei der Jury zu punkten – leider ohne Erfolg: Keiner der vier glaubt, dass er das Zeug zum Sänger hat. Aber statt die Kritik der Experten anzunehmen, fährt der selbst ernannte "Drag King" die Krallen aus. In einem kurzen RTL-Clip sieht man, wie der Hobby-Musiker Oana einfach das Wort abschneidet. "Du brauchst gar nicht so viele Wörter zu verschwenden, weil ich dir eh nicht mehr zuhöre", schimpft der High Heels-Fan. Die 30-Jährige ist total schockiert von dieser Ansage – ihre Reaktion ein kurzes "Okay, wow". Mehr zeigt das Video noch nicht. Aber der Sender verrät schon jetzt: Der hübschen Rothaarigen platzt der Kragen.

Auch Pietro gerät mit Fabrizio aneinander. Er findet, dass die Stimme des Möchtegern-Sängers wie Helium klingt. Und auch diesen Spruch will der 21-Jährige nicht so einfach auf sich sitzen lassen und schlägt zurück: "Also höre ich mich an wie du bei deiner ersten Audition" – autsch, das hat gesessen. Der DSDS-Gewinner von 2011 nimmt es aber relativ gelassen.

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Fabrizio Giordano

MG RTL D / Stefan Gregorowius Fabrizio Giordano beim DSDS-Casting 2019

MG RTL D / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi, Juror bei DSDS 2019

