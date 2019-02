War Pietro Lombardis (26) Kritik zu hart? Am Samstagabend flimmerte die allerletzte Castingfolge der diesjährigen DSDS-Staffel über die deutschen TV-Bildschirme – etliche mehr oder weniger talentierte Kandidaten versuchten noch einmal, die Juroren Dieter Bohlen (65), Oana Nechiti (31) und Co. von sich zu überzeugen. Darunter auch Dianete Celmira Da Silva Gouveia Martins, die bei ihrer Performance von Aretha Franklins (✝76) Hit "Respect" alles gab. Doch Pietro machte ihren Auftritt total runter und erntete dafür Kritik im Netz!

Der "Phänomenal"-Interpret warf Dianete vor, stimmlich viel zu oft weggerutscht zu sein und ließ ihr wenig Hoffnung für den Recall. Doch die Twitter-User sahen das ein bisschen anders und gingen prompt auf den Musiker los: "Sei leise, Pietro! Sie singt schon jetzt viel besser als du" , "Hat der sich die Ohren heute etwa nicht gewaschen? Die singt doch genial" oder "Boah Pietro, da solltest du echt nix zu sagen, die hat mehr drauf als du", lauteten nur einige der verärgerten Nutzer-Kommentare.

Auch wenn die anderen Juroren ebenfalls einige Punkte an Dianetes Gesangseinlage auszusetzen hatten, schickten sie die 28-Jährige dann doch in die nächste Runde. Dieter konnte sie zum Beispiel mit ihrer starken Stimme überzeugen, er stellte ihr aber in Aussicht, dass sie nun eine Menge Arbeit vor sich hätte. Was sagt ihr zu dem Auftritt der Schweizerin – war Pietros Kritik berechtigt? Stimmt ab!

