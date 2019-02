Überraschende Nachrichten für alle Fans von GZSZ! Schon seit 2014 steht Eric Stehfest (29) für die Serie vor der Kamera. Als Chris Lehmann begeisterte der gebürtige Dresdener in den vergangenen Jahren die Liebhaber der Daily – besonders durch die stets spannende Beziehung seiner Rolle zu Sunny, gespielt von Valentina Pahde (24). Nun müssen sich die Zuschauer von Eric verabschieden: Er steigt bei GZSZ aus!

Wie RTL jetzt offiziell bekannt gab, wird Eric im Frühjahr 2019 das letzte Mal im Kolle-Kiez auftauchen. In einem Interview mit dem Sender begründete der 29-Jährige seinen Exit eher kryptisch: "Ich bin ein Reisender – meine Reise geht jetzt weiter!" Von seiner Zeit in der beliebten Vorabendserie wird der ehemalige Unter uns-Star wohl vieles mitnehmen – denn seine Rolle habe ihn einiges gelehrt: "Nämlich, dass man für seine eigenen Werte einstehen und aufstehen muss. Das hat Chris Lehmann versucht und auch getan und genau das werde ich als Eric jetzt weiterhin tun!", war sich Eric sicher.

Schon vor knapp einem Monat hatte sich der Ausstieg des Schauspielers angebahnt, als er sich mit einem Café in Gera ein zweites Standbein aufgebaut hatte. Die Stadt in Thüringen ist knappe zwei Stunden vom Drehort Babelsberg entfernt – eine "Fernbeziehung" zwischen seinen Jobs wäre also eine echte Herausforderung geworden. Seid ihr überrascht, dass Eric GZSZ verlässt? Stimmt unten ab.

RTL Chris (Eric Stehfest) und Sunny (Valentina Pahde)

WENN.com Eric Stehfest, Schauspieler

MG RTL D / Bernd Jaworek Eric Stehfest, GZSZ-Star

