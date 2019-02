Diese Nachricht sorgte für Herzrasen bei den Fans! Vor wenigen Tagen begann die Gerüchteküche zu brodeln: Planen die Jonas Brothers wirklich eine Reunion? Vor rund sechs Jahren wurde das Ende der Band verkündet. Die drei Brüder Joe (29), Nick (26) und Kevin Jonas (31) kümmerten sich seitdem um ihre Solokarrieren und ihr Privatleben – alle drei sind in festen Beziehungen. Nicht nur das soll den Wunsch nach einem Comeback verstärkt haben: Auch das Geld passte einfach!

"Sie sind alle in Beziehungen, in denen sie den Rest ihres Lebens leben werden und sie dachten, das es die beste Zeit sei, die Band wieder zusammenzubringen", plauderte ein Insider im Interview mit Hollywood Life aus. Aber nicht nur die Frauen an ihrer Seite scheinen den Jungs den letzten Schubs in Richtung Reunion gegeben zu haben. "Es ist so viel Geld drin und die Gelegenheit zusammenzuarbeiten und ihrem Vermächtnis den letzten Stempel aufzudrücken, war auch zu verlockend, um es nicht zu tun", verriet die Quelle. Sie könnten die Band nun endlich so machen, wie sie es immer machen wollten.

Während Kevin seiner Traumfrau Danielle bereits 2009 das Jawort gegeben hatte und inzwischen zweifacher Vater ist, dauerte es bei seinen Brüdern etwas länger. Nick schwor Priyanka Chopra (36) nach nur wenigen Monaten bei gleich drei Hochzeitsfeiern die ewige Liebe. Bruder Joe ist davon noch einen Schritt entfernt: Er machte Game of Thrones-Star Sophie Turner (23) im Oktober 2017 einen Antrag.

