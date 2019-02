Was für ein süßes Paar! Für Model Emily Ratajkowski (27) läuft es derzeit richtig rund. Shootings für Vogue, GQ und Auftritte für Versace stehen in ihrem Lebenslauf, auch als Schauspielerin konnte sie schon mehrfach ihr Talent unter Beweis stellen. Zudem scheint auch privat bei ihr alles im Lot zu sein – ihren Mann, Schauspieler Sebastian Bear-McClard (31) hat sie vor einem Jahr geheiratet. Und dieses Jubiläum haben die beiden jetzt zusammen gefeiert!

Auf Instagram postete die 27-Jährige eine Reihe von Bildern ihrer Hochzeit und schrieb dazu: "Heute vor einem Jahr waren wir mit einigen unserer besten Freunde in der Stadthalle. Was für ein Jahr. Dich zu heiraten war eine der größten Freuden meines Lebens." Und nicht nur das, in einem weiteren Post zeigt sie ihre nackten Brüste, die sie nur mit ihren Händen bedeckt – und präsentiert ihren Ehering, der an ihrer linken Hand funkelt.



Nicht nur online feierte das Paar sein Liebes-Jubiläum, die beiden sind echte Party-Animals und wurden beim Feiern in Brooklyn gesehen, berichtet die Daily Mail. Dabei trug sie einen pinken, schimmernden Anzug mit einem Blazer mit atemberaubend tiefem Dekolleté, wie Bilder des Onlineportals zeigen.

Instagram / emrata Model Emily Ratajkowski

SplashNews.com Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski in New York City

Dia Dipasupil / Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

