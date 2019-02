Diese Ehe sorgte für Schlagzeilen! Vor über 20 Jahren verliebte sich Dieter Bohlen (65) in Verona Pooth (50), die damals noch Feldbusch hieß. Im Studio 33 in Hamburg begegneten sich der Pop-Titan und die damalige Miss American Dream zum allerersten Mal. "Im Augenwinkel sah ich einen blonden Typen, der wie ein wuschiges Wildpferd fünfmal am Tag an meiner Tonkabine vorbeitrabte", erinnert sich die Werbe-Ikone heute. Es folgte ein Spontan-Hochzeit in Las Vegas und eine dramatische Trennung nach vier Wochen Ehe. Es lag der Vorwurf in der Luft, dass Dieter handgreiflich geworden war. Jetzt äußert sich Verona im Detail zum Streit-Szenario, das ihre Fans noch immer in Aufruhr versetzt!

In ihrer Autobiografie Nimm dir alles, gib viel! rechnet die 50-Jährige jetzt ein für alle Mal mit der Blitz-Beziehung zu ihrem Ex ab! Der soll sie bereits nach kürzester Zeit mit seiner On-Off-Freundin Nadja Abd el Farrag (53) betrogen haben, woraufhin Verona aus ihrer gemeinsamen Penthouse-Wohnung auszog. Als sie gerade ein paar Sachen packen wollte, soll Dieter plötzlich "völlig mitgenommen" in der Tür gestanden haben. "Er sah aus wie jemand, der Schlimmes durchgemacht hatte und nicht mehr bei Sinnen ist", beschreibt die einstige "Peep!"-Moderatorin den Vorfall. "Dann knallte es. Und zwar ich an die Betonkante. Dieter ist Linkshänder und mit genau dieser Hand haute er zu", heißt es weiter. Mit einer Platzwunde, einem Schädel-Hirn-Trauma und einem gerissenen Trommelfell musste die Beauty mit den bolivianischen Wurzeln schließlich ins Krankenhaus.

Kurz darauf habe Dieter Verona angerufen, um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen, eine Entschuldigung sei jedoch ausgeblieben. "Puschilein, ich bin's. Wie geht es dir?", soll er sie kurz danach gefragt haben. Das Telefonat zeichnete sie auf. Nachdem der Modern Talking-Star jegliche Gewalt-Vorwürfe bestritten und öffentlich Veronas Vater beschuldigt hatte, sei sie mit der Tonband-Aufnahme schließlich an die Öffentlichkeit gegangen. In der "Johannes B. Kerner Show" entschuldigte sich Dieter schließlich vor laufenden Kameras für sein Fehlverhalten.

Grabka,Thomas/ActionPress Verona Feldbusch (heutige Pooth) und Dieter Bohlen im Jahr 1996

P.Hoffmann/WENN.com Verona Pooth auf der Place to b Berlinale Party 2019

WENN.com Verona Pooth und ihr Ehemann Franjo bei der Ein Herz für Kinder Gala 2018

