Jada Pinkett-Smith (47) verrät nun ihren Schlüssel zum Glück! Seit über zwei Jahrzehnten gehen Jada und ihr Ehemann Will Smith (50) bereits Seite an Seite durchs Leben und genießen mit Sohn Jaden (20) und Tochter Willow (18) ihr Familienglück. Doch auch das Power-Couple hatte während all dieser Jahre schwere Zeiten, musste die ein oder andere Krise überwinden, hat aber immer wieder zueinandergefunden. Nun verrät Jada ihr Liebesgeheimnis!

"Auf meiner Reise musste ich feststellen, dass ich all den Frieden, die Liebe und Freude in meinem Herzen finden musste, bevor ich sie zum Teilen in die Beziehung bringen konnte", sagt sie in einem ihrer "Red Table Talks" auf Facebook Watch. Das Geheimnis lässt sich also in drei Worten zusammenfassen: Frieden, Liebe und Freude. "Das ist das, was wir teilen, statt unserer Traumata aus der Kindheit und all den Unsicherheiten und Ängsten, die wir normalerweise in die Beziehung einbringen, sodass der Partner sie lösen kann."

Früher hätten sich die beiden gegenseitig manipuliert, um genau die Person zu sein, die der andere braucht – aber diese ungesunde Beziehungskonstellation gehört schon lange der Vergangenheit an. Laut Jada sollte man nicht den anderen ändern, um selbst glücklich zu sein – sondern vielmehr das gemeinsame Glück teilen und damit vermehren.

Randy Shropshire/Getty Images for Environmental Media Association Jada Pinkett-Smith und Will Smith mit ihren Kindern Jaden und Willow

Chris Delmas/AFP/Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith bei den EMA Awards 2016

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith in Washington

