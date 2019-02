Erst kürzlich hatte Mandy Moore (34) Details aus ihrer früheren Ehe mit Ex-Mann Ryan Adams bekannt gegeben. Er soll sie immer wieder psychisch wie sexuell manipuliert und missbraucht haben. Es war kein leichter Schritt für die 34-Jährige, öffentlich über ihre schlimme Vergangenheit zu sprechen. Doch nun erhält sie Unterstützung von den eigenen Kollegen. This Is Us-Star Milo Ventimiglia (41) ist beeindruckt von Mandys mutiger Ehe-Beichte und findet kraftvolle Worte für seinen Serien-Co-Star.

"Es gibt Dinge, die Menschen durchmachen müssen. Ein Forum zu haben, darüber zu diskutieren und ehrlich darüber zu sprechen, ehrlich. Ich bin unglaublich stolz auf Mandy", erklärt der 41-Jährige im Interview mit der NBC-Show Access. "Einfach nur, weil sie Mandy ist, eine sehr gütige, inspirierende Frau. Wenn irgendjemand sonst aus dieser Situation das mitnehmen kann, inspiriert davon zu sein, jemanden wissen zu lassen, dass man nicht allein ist, denke ich, ist das eine großartige Sache, dies zu tun."

2015 hatte sich Mandy nach sechs Jahren Ehe von Ryan getrennt. Sie ist jedoch nicht die einzige, die gegen ihren Ex aussagt. Der Musikproduzent wird derzeit wegen manipulativen und sexuellen Fehlverhaltens von mehreren Frauen angeklagt.

