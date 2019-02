Offenheit zahlt sich aus – und manchmal kann man nur staunen, was wenige, ehrliche Sätze alles bewirken können. So dürfte wohl auch Chrissy Teigen (33) nicht damit gerechnet haben, dass sie mit einem sehr persönlichen Beitrag gleich zur königlichen Patentante ernannt werden könnte. Genau danach sieht es aber beinahe aus: Auf Chrissys öffentliches Angebot reagierte nämlich keine Geringere als Prinzessin Beatrice (30) selbst, die sich die Rolle als ihre Patentochter offenbar gut vorstellen könnte.

"Ich würde es sehr schätzen, deine Patentochter zu sein", retweetet Prinzessin Beatrice, Tochter von Prinz Andrew (59) und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (59). Sie reagiert damit auf eine Nachricht von Chrissy auf Twitter, in der sie am 20. Februar zunächst geschrieben hatte: "'Bea' ist so ein bezaubernder Name. Irgendjemand sollte sein Kind Bea nennen, bitte", um dann zu gestehen: "Ich bin noch nicht bereit für eine weitere Tochter …" Dann erklärte sie noch frei heraus, sie würde für eine Bea stattdessen aber gern die Rolle als Patentante übernehmen.

Chrissy, die sich mit einem "Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott" für die überraschende Antwort der royalen 30-Jährigen bedankte, ist mit dem Musiker und Oscar-Preisträger John Legend (40) verheiratet. Sie haben bereits zwei Kinder: Tochter Luna Simone (2) und Sohn Miles Theodore Stephens.

Getty Images Prinzessin Beatrice im März 2015

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images for Los Angeles Dodgers Foundation Chrissy Teigen und John Legend im Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de