Haben sie sich vom aktuellen Royal-Hype anstecken lassen, den Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) seit ihrer Verlobung vor rund einem Jahr ins Rollen gebracht haben? Auch Chrissy Teigen (32) und John Legend (39) haben am Mittwoch Halloween gefeiert. Für ihr Kostüm haben sie sich – im Gegensatz zu Heidi Klum (45) zum Beispiel – aber nicht stundenlang unter Schminke und Gummimasken verstecken müssen. Sie sind einfach als Queen Elizabeth II. (92) und Prinz Philip (97) gegangen.

Diese royalen Kostüme konnten sich wirklich sehen lassen! Das Model und der Sänger sahen dem britischen Königspaar zum Verwechseln ähnlich, wie jetzt in Chrissys Instagram-Story zu sehen war. Genau wie die Queen es oft tut, warf sich die 32-Jährige in einen klassischen blauen Mantel mit passendem Hut. Dazu trug sie die typische kleine Handtasche und nicht allzu hohe Pumps mit einem bequemen, breiten Absatz – so mag es Elizabeth II.! Der "All of Me"-Interpret trug wiederum eine stilechte Paradeuniform.

Mit britischem Akzent begrüßten die zweifachen Eltern ihre Social-Media-Follower. Obwohl die beiden in ihrer schicken Verkleidung eigentlich ausgehen wollten, sind sie am Ende übrigens doch zu Hause versackt. "Wir sind einfach so müde", erklärte Chrissy. Ob Tochter Luna (2) und der kleine Miles sie so auf Trab halten?

