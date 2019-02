Mit diesem Outfit stahl Melissa McCarthy (48) einfach allen die Show! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Hollywood zum 91. Mal die Academy Awards verliehen – dieses Jahr ohne Moderator. So kam es, dass der Schauspielerin die Ehre zuteil wurde, den Goldjungen-Gewinner in der Kategorie "Bestes Kostüm" anzukündigen. Das nahm der "Mike & Molly"-Star zum Anlass, um in Sachen Fashion selbst kreativ zu werden – mehr oder weniger geschmackvoll: Melissa erschien in einem Albtraum aus einem mit Stofftieren übersäten Kleid mit langer Plüsch-Schleppe, gekrönt von einem schrägen Hut!

Und der Oscar für die fragwürdigste Mode-Kombi des Abends geht damit eindeutig an: Melissa und ihre Bühnen-Begleitung Brian Tyree Henry (36)! Für seinen Auftritt auf der Bühne des Dolby Theatres ließ sich das Duo nämlich etwas Besonderes einfallen: Die beiden warfen sich in Gewänder, die an jene in den Filmen "The Favorite" und "Mary Queen of Scots" erinnerten. Wie Olivia Coleman war auch Melissa von Kopf bis Fuß mit Kaninchen eingedeckt. "Diese Künstler schaffen ein Meisterwerk aus Stoff und Authentizität, ohne von der Geschichte abzulenken", begann die 48-Jährige ihre Anmoderation. Beim Publikum sorgte sie mit dieser ironischen Aussage für Lacher!

Die begehrte Trophäe absahnen konnte letztendlich die Designerin Ruth E. Carter, die für die Kostüme im Streifen "Black Panther" verantwortlich war. Doch auch Melissa war einige Abende vor der Oscar-Verleihung nicht leer ausgegangen: Sie heimste in diesem Jahr zwei Goldene Himbeeren als schlechteste Schauspielerin und einen Ehrenpreis ein!

