Na so was! Mit welchem VIP ist Katharine McPhee (34) auf dieselbe Schule gegangen? Richtig, mit niemand Geringerem als einem echten Royal: Herzogin Meghan (37). Prinz Harrys (34) Ehefrau ist zwar zwei Jahre älter als Katharine, dennoch lernten sich die beiden besser kennen, als sie einem gemeinsamen Projekt nachgingen: Sie spielten in einem Schul-Musical mit – und Katharine verriet jetzt, worin Meghan besonders gut war.

"Meine Schwester hatte Auftritte mit ihr, ich spielte in zwei Shows mit ihr als ich eine Siebtklässlerin oder Achtklässlerin war. Es waren unbekannte Musicals. Ich glaube, eines hieß Yankee Doodle. Ich weiß nicht, ob es Videos gibt, in denen sie singt, aber sie ist eine wirklich gute Sängerin", erzählt die "Waitress"-Darstellerin in einem Interview mit People von ihrer Schulzeit. Vor Kurzem postet die 34-Jährige auf Instagram ein Foto von sich und Meghan zu Teeniezeiten und schrieb dazu: "Meghan und ich haben als Kinder zusammen Musicals gemacht. Sie wuchs heran, um die Duchess of Sussex zu werden und ich wuchs heran, um am West End aufzutreten."

Da Katharine mit dem Musicalhit "Waitress" gerade das Londoner Publikum begeistert, könnte das royale Paar möglicherweise als Zuschauer im Publikum sitzen: "So ein unterhaltsamer Abend wäre sicher eine wunderbare Sache für sie. Aber wir erwarten das nicht. Wir freuen uns über jeden, der kommt und die Show genießt."

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Event in London im April 2018

Anzeige

Twitter / Katharine McPhee Herzogin Meghan und Katharine McPhee zu ihren Theater-Zeiten

Anzeige

Splash News Katharine McPhee im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de