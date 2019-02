Wagen sie schon den nächsten Schritt? Erst im November 2017 hatte Scarlett Johansson (34) ihre neue Beziehung nach ihrer gescheiterten Ehe mit Romain Dauriac öffentlich gemacht. Der "Saturday Night Live"-Star Colin Jost (36) hat das Herz der Schauspielerin im Sturm erobert. Die Liebe zu dem Komiker soll so stark sein, dass die Marvel-Heldin nun sogar schon weiter denkt: Scarlett will Colin das Jawort geben!

Das plauderte ein Insider jetzt im Us Weekly-Interview aus. Während die Liaison erst im November das erste Mal im Blitzlichtgewitter gezeigt wurde, sollen bereits seit Mai 2017 die Funken fliegen. "Scarlett liebt Colin auch und sie sind dabei, auf lange Sicht zu planen. Sie haben über die Ehe gesprochen und sie sind eng miteinander verbunden", verriet die Quelle. Der 36-Jährige sei "mehr als vernarrt in sie" und liebe es, sich mit ihr zu zeigen. Aber nicht nur Scarlett ist offenbar nun die wichtigste Frau in seinem Leben: Auch ihre Tochter Rose ist Colin ans Herz gewachsen.

"Colin steht Scarletts Tochter sehr nah und sie haben viele Date-Nights gemeinsam als Familie", erklärte der Informant in dem Gespräch weiter. Rose stammt aus der Beziehung mit Romain und wurde im September 2014 geboren. Rund zwei Jahre und eine Trauung später trennten sich die 34-Jährige und der Journalist wieder. Es folgte ein erbitterter Sorgerechtsstreit.

Getty Images Scarlett Johansson bei den Emmy Awards 2018

Neilson Barnard/Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost in Los Angeles, Kalifornien

Charley Gallay/Getty Images Romain Dauriac & Scarlett Johansson bei einer Fashion Show von Tom Ford 2015

