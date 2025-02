Scarlett Johansson und Colin Jost planen gemeinsame TV-Show

Hollywood-Schauspielerin Scarlett Johansson (40) und ihr Partner Colin Jost (42) planen offenbar, auch beruflich gemeinsame Wege zu gehen. Das Paar, das 2020 den Bund fürs Leben geschlossen hat, liebäugelt mit dem Gedanken, ein gemeinsames TV-Projekt auf die Beine zu stellen. "Colin ist Scarletts größter Fan, und sie bewundert sein Talent genauso", verriet ein Insider OK!. Nach ihrer Zusammenarbeit bei Fly Me to the Moon, in dem Colin eine kleine Rolle übernommen hatte, sei den beiden klargeworden, wie viel Spaß es mache, als Ehepaar vor der Kamera zu stehen. Wo, wann und wie das Projekt stattfinden wird, bleibt zunächst offen.

Ein Grund für ihre Begeisterung: die Möglichkeit, ihre Arbeit mit ihrem Familienleben zu verbinden.Ein TV-Projekt könnte in New York produziert werden, wo die beiden ein Zuhause haben und ihren Alltag mit ihren Kindern organisieren könnten. "Im Moment denken sie noch darüber nach, aber sie schauen sich Vorschläge an und entwickeln auch eigene Ideen", fügte die Quelle hinzu. Trotz ihrer vollen Kalender – Scarlett arbeitet an vielen Filmprojekten und Colin bei Saturday Night Live – gefalle ihnen die Vorstellung, ihre kreativen Energien miteinander zu kombinieren.

Abseits der TV-Pläne sind Scarlett und Colin ein viel bewundertes Hollywood-Paar, das sowohl beruflich als auch privat harmoniert. Die Avengers-Darstellerin lobte ihren Ehemann in der Sendung "Live with Kelly and Mark" für seine humorvolle und charmante Art und verriet augenzwinkernd: "Er hat auch seine freche Seite, wissen Sie. Deshalb bleibt es immer interessant." Seit ihrer Hochzeit sorgen die beiden mit ihrer erfrischenden Sicht auf die Ehe regelmäßig für Schlagzeilen. Colin, der dank seines messerscharfen Witzes zum Liebling der SNL-Zuschauer wurde, scheint der perfekte Gegenpol zur weltberühmten Schauspielerin zu sein.

Getty Images Scarlett Johansson, 2024

Getty Images Colin Jost, Komiker

