Colin Jost verliert seltene Worte über Stieftochter Rose!

Colin Jost äußert sich in einem seltenen Interview über seine Beziehung zu Scarlett Johanssons (39) neunjähriger Tochter Rose Dorothy. Der "Saturday Night Live"-Star, der seit Oktober 2020 mit der "Avengers"-Schauspielerin verheiratet ist, sprach mit The New York Times über die Anfänge ihrer Liebe. "Ein Grund, warum ich mich in Scarlett verliebt habe, war, dass sie eine großartige Mutter ist", erzählte der 42-Jährige. Die US-Amerikanerin bekam ihre Tochter Rose mit ihrem Ex-Mann Romain Dauriac im Jahr 2014. Mittlerweile hat sie auch einen gemeinsamen Sohn Cosmo mit Ehemann Colin. Seit einigen Jahren sind sie eine kleine Patchworkfamilie.

"Ich kenne Rose, meine Stieftochter, seit sie zwei Jahre alt ist", verriet Colin (42). Er betont, dass es ungewöhnlich sei, jemanden direkt als Elternteil zu daten. Er habe Scarlett erst in ihrer Rolle als Mutter kennengelernt – sich aber auch gerade deshalb in sie verliebt. Die Schauspielerin hat nicht nur Colins Herz gestohlen – mit ihrer Rolle in "Black Widow" hat sie sich in viele Fanherzen geschlichen. Doch ihre Tochter Rose gehört überraschenderweise nicht zu ihren Anhängern. In einem Gespräch mit People erklärte Scarlett, dass ihre Tochter "zu verängstigt" sei, um die Avengers-Filme anzusehen: "Sie sagt: 'Es ist zu brutal.'" Stattdessen freut sich Rose mehr auf Scarletts neuen Film "Fly Me to The Moon", vor allem wegen Kostüm und Make-up.

Ihr Stiefvater Colin hat darin sogar einen kurzen Auftritt – das wurde von Regisseur Greg Berlanti (52) initiiert. Greg und Colin, die beide Comedy-Autoren sind, teilen eine ähnliche Persönlichkeit, was zu dieser humorvollen Zusammenarbeit führte. Scarlett zeigte sich begeistert von der Idee, ihren Liebsten in einer kleinen Rolle zu sehen, betonte jedoch, dass Greg den Vorschlag machen müsste. "Ich werde ihn nicht fragen, aber ich bin sicher, wenn du es tust, wird er es gerne machen", scherzte sie im weiteren Interview mit dem Newsportal.

Der Regisseur wünschte sich aber nicht nur Colin in dem Streifen, sondern auch Hollywood-Star Channing Tatum (44). Scarlett war von der Idee begeistert. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, warum der Magic Mike perfekt für die Rolle war: "Er hat diese unglaubliche Ausstrahlung eines Anführers und gleichzeitig eine Verletzlichkeit und Weichheit an sich, die ihn so überzeugend und sympathisch machen", schwärmte sie. Diese Bescheidenheit und Authentizität seien genau das, was man für die Dynamik der Beziehung im Film brauchte. Channing selbst war bescheidener und witzelte auf der Europapremiere: "Ich hatte einfach Zeit."

Ihre Zusammenarbeit versprach, eine spannende Chemie auf der Leinwand zu erzeugen, wie die Blicke und das Lächeln bei der Europapremiere in Berlin eindrucksvoll bewiesen. Die Harmonie zwischen Scarlett und Channing war kaum zu übersehen. Einen Grund zur Eifersucht für die Partner der Schauspieler gibt es aber nicht. Die Blondine entpuppte sich in einem Interview mit ET als großer Fan von Channings Verlobter Zoë Kravitz (35). "Das ist das heißeste Paar, das ich je gesehen habe. Es ist absurd", schwärmte sie von den beiden.

Colin Jost, Komiker

Colin Jost und Scarlett Johansson

Scarlett Johansson, Schauspielerin

Scarlett Johansson und Channing Tatum, Schauspielkollegen

