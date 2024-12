Selten: Scarlett Johansson und Colin besuchen Gala zusammen

Scarlett Johansson (40) und Colin Jost (42) genossen einen seltenen öffentlichen Auftritt als Paar bei der Museumsgala 2024 des American Museum of Natural History in New York City. Am Donnerstagabend zeigte sich das langjährige Paar gemeinsam auf dem roten Teppich und strahlte für die Fotografen. Die erfolgreiche Schauspielerin trug ein elegantes schwarzes Samtballkleid mit Taschen, während der US-amerikanische Komiker einen schicken Smoking wählte. Mit ihrem glamourösen Auftritt zogen sie alle Blicke auf sich und begeisterten die Anwesenden.

Die Gala zog zahlreiche prominente Gäste an, darunter viele von Colins Kollegen aus der US-Late-Night-Show Saturday Night Live, wie Kenan Thompson (46), Chloe Fineman und Bowen Yang. Auch Hollywood-Stars wie Paul Mescal (28) ließen sich das Event nicht entgehen. Besonders überraschend war der Auftritt von Bill Belichick (72), dem 72-jährigen Sportanalysten und ehemaligen Cheftrainer der New England Patriots, der gemeinsam mit seiner 24-jährigen Freundin Jordon Hudson erstmals offiziell über den roten Teppich schritt.

Scarlett und Colin traten erstmals im November 2017 als Paar auf. Nach drei Jahren Beziehung heirateten die Avengers-Darstellerin und der Comedian im Jahr 2020 in einer intimen Zeremonie mit ihren engsten Familienangehörigen. Ein Jahr später folgte ein nächstes Beziehungshighlight: Das Hollywood-Paar freute sich über die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Cosmo. Seither leben sie im Patchwork-Glück, denn Scarlett bringt bereits eine Tochter aus ihrer vorherigen Ehe mit Romain Dauriac mit in die Beziehung. Mit dieser soll sich ihr jetziger Ehemann jedoch blendend verstehen.

Getty Images Paul Mescal im Dezember 2024

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, 2023

