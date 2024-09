Idylle pur? So verstehen sich Colin Jost und Scarletts Kids

Colin Jost (42) gab einen seltenen Einblick in das Patchwork-Familienleben mit seiner Frau Scarlett Johansson (39) und ihren beiden Kindern. Der Saturday Night Live-Star und die Schauspielerin haben einen dreijährigen Sohn namens Cosmo zusammen. Derweil hat Scarlett aber auch bereits eine Tochter, die aus ihrer Ehe mit Romain Dauriac stammt. Doch das stört die Familienidylle überhaupt nicht. Colin schwärmte gegenüber E! News am Wochenende von der liebevollen Beziehung der Halbgeschwister. "Sie haben diesen Sommer viel Zeit miteinander verbracht, was schön für sie war", verriet er glücklich. Rose sei eine "sehr nette, liebevolle Schwester" und kümmere sich sehr um den kleinen Cosmo.

Die Beziehung zwischen der Zehnjährigen und ihrem Halbbruder Cosmo habe sich während des Sommers sogar weiterentwickelt, wie Colin stolz berichtete. "Normalerweise hat sie ihr eigenes Leben", scherzte er und erklärte weiter: "Aber dieses Mal musste sie viel Zeit mit ihm verbringen, und sie verstanden sich wirklich gut." Besonders freute sich Colin darüber, dass Rose bei einem süßen Moment von Cosmo dabei sein konnte. Nachdem dieser Milch getrunken hatte, sagte er: "'Manche Dinge im Leben muss man einfach genießen'", erinnerte sich der Comedian. Zum Schluss verriet er auch ein wenig über die Persönlichkeit seines Nachwuchses: "Er ist lustig. Er ist manchmal etwas schüchtern, aber er ist ein geselliger kleiner Kerl. Er macht Spaß."

Colin und Scarlett fingen 2017 an, sich zu daten. Zwei Jahre später verlobten sie sich bereits. Im Oktober des darauffolgenden Jahres läuteten bei dem Marvel-Star und ihrem Liebsten schließlich die Hochzeitsglocken. Seither gelten sie als unzertrennlich – Details zu ihrer Liebe halten sie aber eher privat. Doch einen kleinen Funfact plauderte Scarlett im März 2022 ganz am Rande aus: Sie fand ihren Göttergatten früher unattraktiv. "Mein Bruder hatte in den 90er-Jahren denselben Haarschnitt – beide meiner Brüder – und ich kann das einfach nicht. Das geht nicht. Ich meine, wer hat bitte gesagt, dass diese Frisur stylish ist?", erinnerte sich die Hollywood-Bekanntheit in der "The Drew Barrymore Show".

Getty Images Colin Jost und Scarlett Johansson bei der "Asteroid City"-Premiere in Cannes 2023

Getty Images Scarlett Johansson im November 2022

