Ariana Grande (25) ist die neue Social-Media-Queen! Für die Sängerin läuft es aktuell einfach wieder so richtig rund. Die geplatzte Verlobung mit Pete Davidson (25) Mitte Oktober scheint mittlerweile überwunden und auch beruflich stand es um Ariana wohl nie besser. Mit ihrem neuen Album "Thank U, Next" und den bisherigen Single-Auskopplungen knackt die Musikerin sämtliche Rekorde. Und das macht sich offenbar auch auf den sozialen Netzwerken bemerkbar: Ariana ist die Frau mit den meisten Followern auf Instagram!

Zack, da hatte sie Selena Gomez (26) auch schon vom Insta-Thron gestoßen! Ariana führt laut Billboard die Liste der gefragtesten Userinnen des Portals an – mit stolzen 146.311.467 Followern. Diese Top-Platzierung hielt davor lange Zeit die Ex-Freundin von Justin Bieber (24), die nun mit 146.274.798 Abonnenten auf Platz zwei gedrängt wurde. Konkurrenz gibt es für Ariana jetzt nur noch bei den Männern: Cristiano Ronaldos (34) Profil folgen insgesamt die meisten Menschen, nämlich 155.894.992.

Während Ariana unter anderem durch ihr neues Album aktuell sehr medienpräsent ist – was vermutlich auch dazu führte, dass sie in den vergangenen vier Monaten 13 Millionen Fans auf der Plattform dazu gewann –, lebte ihre Insta-Konkurrentin eher zurückgezogen. Nach einem Nervenzusammenbruch im Oktober ließ Selena sich in einer Klinik behandeln und gönnte sich zusätzlich eine längere Social-Media-Pause, aus der sie sich erst Mitte Januar zurückmeldete.

Getty Images Selena Gomez im September 2018

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt in Los Angeles

P&P / MEGA Selena Gomez, Musikerin

