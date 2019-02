Die drei Tage in Marokko neigen sich für Prinz Harry (34) und seine Meghan (37) allmählich dem Ende zu – großes Fashion-Finale für die Herzogin von Sussex, die ihrem Ruf als Style-Königin im Schwangerschaftsmode-Marathon mal wieder alle Ehre machte! Und wenn der marokkanische König Mohammed VI. in Rabat zu einer Audienz ruft, muss natürlich alles perfekt sein: Ihren Baby-Bauch akzentuierte die Mami in spe dieses Mal mit einem blau bedruckten Traumkleid!

Das bodenlange Dream-Dress von Carolina Herrera diente nicht nur als waschechter Hingucker, sondern hob sich auch deutlich von den übrigen Outfits ab, die Meghan während des Staatsbesuches in Nordafrika trug. Die knallige Farbe und das verspielte Muster brachten den Schwanger-Glow der 37-Jährigen gekonnt zur Geltung. Die nudefarbene Clutch und die schlichten Pumps rundeten die Kombination ab. Das dürfte auch den übrigen anwesenden Gästen am Montagabend nicht entgangen sein: Kronprinz Moulay Hassan, Prinz Rachid, Prinzessin Myziem und Prinzessin Hasna nahmen nämlich ebenfalls teil.

Für die werdenden Eltern Harry und Meghan stellte ihre Reise das vorerst letzte Auslandsziel vor der Geburt ihres Nachwuchses dar. Immerhin ist Meg, wie sie ihr Göttergatte liebevoll nennt, schon im siebten Monat schwanger. Im April soll der royale Spross das Licht der Welt erblicken. Trotz wilder Spekulationen wurde das Geschlecht allerdings noch nicht enthüllt.

Getty Images Kronprinz Moulay Hassan, Herzogin Meghan, König Mohammed VI. und Prinz Harry, Februar 2019

Getty Images Kronprinz Moulay Hassan, Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan und König Mohammed VI. in Rabat, Februar 2019

