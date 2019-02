Andrej Mangold (32) hat seine Auserwählte gefunden! Neun Folgen lang war der Basketballer in der Kuppelshow Der Bachelor auf der Suche nach seiner Miss Right. 22 Kandidatinnen testete der Hannoveraner im Verlauf der Sendung auf Herz und Nieren. Nach einigen aufregenden Wochen in Mexiko und auf Kuba endete die Reise nun allerdings: Der Rosenkavalier überreichte seine letzte Rose an Jennifer Lange und die Brünette nahm sie freudestrahlend an!

Als die Bremerin nach langem Warten endlich vor dem Unternehmer stand, sprach er von dem traumhaften Weg, den sie zusammen hingelegt hätten, und offenbarte schließlich: "Ich bin auf der Suche nach etwas Festem, nach etwas Echtem, einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe – und das bist du." Dieses Liebesgeständnis blieb nicht lange unbeantwortet. "Ich habe mich auch in dich verliebt, aus tiefstem Herzen", gestand Jenny daraufhin, küsste Andrej innig und nahm seine allerletzte Schnittblume entgegen.

Für die Zweitplatzierte Evanthia Benetatou war die Entscheidung des Sportlers hingegen ziemlich bitter. Immerhin hatte er ihr nur wenige Stunden vor der letzten Nacht der Rosen ebenfalls seine Gefühle gestanden. Dennoch verlor die Flugbegleitung nach Andrejs Abfuhr nicht die Fassung, sondern wünschte ihm stattdessen viel Glück für die Zukunft.

