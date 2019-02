Große Emotionen im Finale von Der Bachelor! Noch hat Andrej Mangold (32) seine Wahl nicht getroffen. Der Basketballer muss sich zwischen Evanthia Benetatou und Jennifer Lange entscheiden und kommt dabei an seine Grenzen. Für beide Kandidatinnen hat er nämlich starke Gefühle entwickelt. Kurz vor der finalen Entscheidung gibt es aber eine große Überraschung: Andrej gesteht Eva, dass er sich in sie verliebt hat.

Nach dem Kennenlernen mit Andrejs Eltern genießen die beiden Turteltauben ihre Zweisamkeit am Strand in Mexiko. Dabei kommt der Rosenkavalier nochmals auf die Dreamdates zusprechen. "Wir hatten da unseren emotionalen Höhepunkt in Havanna. Da hat sich ganz viel in mir bewegt, vor allem in meinem Herzen. Das kann nur ein Gefühl sein: Begeistert, glücklich, aufgeregt, verliebt", gesteht er und unterstreicht seine Aussage mit einem liebevollen Kuss.

Die Flugbegleiterin aus Düsseldorf hat ebenfalls Schmetterlinge im Bauch und erklärt im Einzelinterview: "Ja, ich bin verliebt in Andrej. Er hat mich verzaubert und ich denke, dass ich auf jeden Fall die Richtige für ihn sein könnte." In die letzte Nacht der Rosen geht sie also voller Zuversicht – was sich auch in ihrem Outfit widerspiegelt, das an ein Brautkleid erinnert.

Evanthia Benetatou und Andrej Mangold bei "Der Bachelor" 2019

Andrej Mangold und Eva

Evanthia Benetatou und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

