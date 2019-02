Justin (24) und Hailey Bieber (22) – Ex-Baldwin – werden regelmäßig bei gemeinsamen Unternehmungen gesichtet und zeigen sich dabei turtelnd, vertraut und glücklich. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen teilen die beiden regelmäßig verliebte Pärchen-Pics. Hailey setzte jetzt noch einen drauf: Sie teilte ein goldiges Kinder-Foto ihres berühmten Ehemanns – auf dem Bild ist der mittlerweile 24 Jahre alte Justin noch ein richtig kleiner Mann!

Am Freitag konnte man für 24 Stunden Justin im Kindergarten-Alter bewundern. Hailey teilte ein süßes Portrait von ihrem Biebs in ihrer Instagram-Story, auf dem er nicht nur ganz lieb in die Kamera lächelt, sondern dabei auch noch einen grauen Teddy ganz fest an sich knuddelt. Die 22-Jährige brachte das Bild offensichtlich zum Dahinschmelzen. Sie schrieb dazu einfach nur "Bubba" und versah den Kommentar mit emotionalen Smileys und Herzchen.

Während die Ehe also ganz romantisch und harmonisch zu laufen scheint, muss Biebs in seinem Privatleben aufräumen. Anfang Februar schrieb People, dass er sich wegen einer Depression behandeln lasse. "Justin scheint down und müde zu sein. Er hat ein bisschen mit sich gekämpft", erklärte ein Insider damals gegenüber dem Magazin. "Es hat nichts mit Hailey zu tun – er ist sehr glücklich, mit ihr verheiratet zu sein", stellte der Informant klar.

Rachpoot/MEGA Hailey und Justin Bieber am Strand in Los Angeles 2019

Splash News Hailey und Justin Bieber im Januar 2019

Getty Images Justin Bieber und Hailey Baldwin im September 2018

