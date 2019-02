Auch in diesem Jahr lud Musiker Elton John (71) wieder zu seiner legendären Oscar-Sause ein. Nicht nur Supermodel Heidi Klum (45) und ihre Verlobter Tom Kaulitz (29) waren mit dabei. Hotelerbin Paris Hilton (38), Sängerin Leona Lewis (33) und Nicole Scherzinger (40) ließen sich die Party ebenfalls nicht entgehen. Sie alle feierten für den guten Zweck – und nahmen dabei knapp sechs Millionen für Johns AIDS-Stiftung ein!

Wie Daily Mail berichtet, haben Elton und sein Ehemann David Furnish (56) am vergangenen Sonntag wieder einmal eine Party im Pacific Design Center in West Hollywood geschmissen und dabei ordentlich Geld gesammelt. Wie jedes Jahr fließen alle Einnahmen des Abends in Eltons AIDS-Stiftung. Neben verschiedenen Spendenauktionen soll auch eine überraschende Musikeinlage von Gastgeber Elton und Schauspieler Taron Egerton (29) Teil des Abends gewesen sein. Laut dem Online-Portal spielte Elton auf dem Piano und Taron griff zum Mikro, um die Filmmusik des für 2019 angekündigten Biopics "Rocketman" zu performen – der Schauspieler verkörpert in dem Drama den mittlerweile 71-jährigen Megastar.

Eltons Oscar-Sause war nicht nur Stimmungs-, sondern auch Outfit-technisch ein voller Erfolg: Während die Supermodels Heidi und Adriana Lima (37) in Gold und Silber um die Wette glitzerten, präsentierte sich Elton selbst super stylisch im grünen Schlangen-Sakko im Metallic-Look.

Getty Images Elton John und Taron Egerton bei Eltons Oscar-Party 2019

Getty Images Elton John und Taron Egerton bei der 27. Elton John AIDS Foundation Oscar Party

Getty Images Elton John bei seiner Oscar-Party in Beverly Hills, Februar 2019

