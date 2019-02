Sie kommt ganz nach ihrer berühmten Mama! Kim Kardashians (38) Liebe für Fashion und Beauty-Produkte ist längst kein Geheimnis mehr. Offenbar hat die Reality-Queen das auch ihrer Tochter North West (5) vererbt. Bereits im September vergangenen Jahres feierte die Fünfjährige ihr Laufsteg-Debüt. Jetzt hob die kleine Prinzessin von Kim und Kanye West (41) ihre Modelkarriere auf die nächste Stufe: North ziert zum ersten Mal ein Cover!

In knalligen Looks, dazu passendem Make-up und einem selbstbewussten Lächeln posiert North auf den Fotos für WWD Beauty Inc. – und ihre Mutter könnte nicht stolzer sein! "Mein stylisches und wunderschönes Baby-Girl North hat ihr erstes Cover-Shooting für WWD gehabt", freute sich Kim zu den Bildern, die sie auf ihrem Instagram-Account teilte. Nicht nur Mutter und Tochter scheinen von dem Modeljob begeistert gewesen zu sein. Auch die Verantwortlichen schwärmten auf Social Media von North: "Hier posiert sie für ihr erstes Solo-Cover. Ihr ausgeprägter Sinn für Mode verleugnet ihr Alter und das tut auch ihr Auge für Make-up."

Während viele Fans sich für North freuten und den niedlichen Sonnenschein mit Komplimenten überhäuften, waren nicht alle Follower von den Pics begeistert. "Warum zieht man einem kleinen Kind ein Crop Top an? Ich verstehe 2019 nicht mehr", "Armes Kind. Sie ist schon jetzt nicht mehr als ihr Aussehen" oder "Warum? Lasst sie doch einfach ein Kind sein", lauteten nur drei der empörten User-Kommentare.

Splash News North West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye Wests Tochter North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer ältesten Tochter North

