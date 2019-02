Für Evanthia Benetatou ging die Reise bei Der Bachelor ganz am Schluss doch nicht positiv aus. Andrej Mangold (32) entschied sich in der allerletzten Nacht der Rosen für Kontrahentin Jennifer Lange. Obwohl der TV-Junggeselle Eva zuvor noch gestanden hatte, in sie verliebt zu sein, reichten seine Gefühle für die Düsseldorferin am Ende nicht aus. Jetzt meldet sich die junge Frau zum ersten Mal nach der Final-Pleite auf Social Media zu Wort!

Auf Instagram schreibt die Flugbegleiterin: "Ich möchte mich von ganzem Herzen für diese wundervolle Zeit bedanken, die ich niemals vergessen werde. Eine Reise voller Emotionen, eine Achterbahn der Gefühle." Ihre Abenteuerfahrt der Gefühle während der Kuppelshow behält Eva also in guter Erinnerung. Von Andrejs finaler Abfuhr lässt sie sich nicht unterkriegen: "Ein Ende ist immer auch ein Neuanfang."

Obwohl sich die dunkelhaarige Schönheit inzwischen gefasst zeigt, war sie zuerst doch deutlich schockiert von der Freundinnen-Wahl des Bachelors. "Ich bin in dem Moment sprachlos gewesen, weil man sich da verarscht vorkommt", ließ sie gegenüber RTL verlauten.

