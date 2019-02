Sie eroberte erst die Laufstege der Welt und anschließend fand sie ihr Glück vor der Kamera. Mit gerade mal 26 Jahren konnte sich Cara Delevingne (26) bereits einige Träume selbst erfüllen. Doch sie ist noch nicht fertig: Ihr nächstes Ziel soll die Musikbranche sein. Ihre Stimme hat sie dafür schon hergegeben. Sie ist auf der neuen Single "Rudeboy Lovesong" von Produzent und DJ Shy FX zu hören!

Laut The Sun soll Cara mit den ersten Ergebnissen der Musikaufnahmen sehr zufrieden sein. In "Rudeboy Lovesong" hört man sie an der Seite von Sweetie Irie als Background-Sängerin. Insider verrieten, dass das Model vor ein paar Jahren bereits einige Songs geschrieben haben soll, nur das Timing habe nicht gestimmt. "Aber jetzt ist sie an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie begeistert in neue Projekte wie dieses eintauchen kann und offen ist für Gesang. Sie war sehr erfreut darüber, wie dieses Lied geworden ist", erzählte die Quelle.

Caras einzige musikalische Arbeitsprobe war bisher der Song "I Feel Everything", der auf dem Soundtrack zu ihrem Film "Valerian – Die Stadt der tausend Planeten" zu hören war. Ihr Filmdebüt gab Cara 2012 in "Anna Karenina", basierend auf dem klassischen Roman, in dem auch Jude Law (46) und Keira Knightley (33) mitspielten. Seitdem war sie in Filmen wie "Paper Towns" und Suicide Squad zu sehen.

Getty Images Cara Delevingne auf der Mailand Fashion Week im Februar 2019

Getty Images Cara Delevingne, Schauspielerin

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Cara Delevingne in "Suicide Squad"

