Seit Mittwochabend wissen auch die Zuschauer, wie er sich entschieden hat! Im großen Finale von Der Bachelor überreichte Andrej Mangold (32) letztendlich Kandidatin Jennifer Lange seine allerletzte Rose und gestand seiner Auserwählten vor laufenden Kameras seine Gefühle. Die Dreharbeiten für das Ende der Staffel liegen allerdings bereits vier Monaten zurück – bis zur Ausstrahlung der finalen Folge mussten die Turteltauben ihre Liebe daher noch geheim halten. Doch wie haben der Unternehmer und die Fitnesstrainerin die zwischenzeitliche Zweisamkeit erlebt?

Nach Drehschluss verbrachten Andrej und Jenny noch einige Tage in Mexiko, wie eine Bekannte des Paares gegenüber Bild ausplauderte. Das plötzliche Leben als Liebespaar war für die zwei zu Beginn aber offenbar noch etwas ungewohnt. "Beide waren nach dem Finale ziemlich aufgewühlt und wussten noch nicht, wie es um sie geschehen ist. Sie sind dann beispielsweise morgens an den Strand gegangen", berichtete die Quelle. Nur ihre Freunde hätten sie in dieser Zeit bereits mit Schnappschüssen an ihrer neuen Beziehung teilhaben lassen.

Die Zeit der Heimlichkeiten liegt inzwischen aber ebenfalls hinter ihnen: Nach der turbulenten Zeit in der Kuppelshow und dem emotionalen Finale können Andrej und Jenny ihr Liebesglück nun endlich in vollen Zügen genießen – ganz ohne Kameras und vor allem ohne Nebenbuhlerinnen!

