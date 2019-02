Die Sendezeit bei Germany's next Topmodel ist hart umkämpft! Das wurde auch in den vergangenen beiden Episoden deutlich. Bereits in Folge zwei der diesjährigen Staffel der Casting-Show musste Kandidatin Ann-Kathrin das Format verlassen – sie konnte Heidi Klum (45) nicht von sich überzeugen. Nachwuchsmodel Olivia entschied sich derweil in der dritten Folge dazu, die Sendung freiwillig zu verlassen. Dem TV-Publikum blieben allerdings beide Schicksale vorenthalten. Jetzt klärt ProSieben auf und verrät gegenüber Promiflash, warum ihr Exit letztendlich nicht gezeigt wurde!

Die Suche nach einem neuen Topmodel habe Heidi Klum in Berlin mit 50 ausgewählten Anwärterinnen begonnen, erklärte der Sender auf Nachfrage von Promiflash. Inzwischen hätten 29 Kandidatinnen die Sendung allerdings wieder verlassen – und bei all den Abschieden bleibt offenbar einfach nicht die Zeit, jedes Mädchen einzeln zu zeigen. "Leider ist es uns nicht möglich, die Geschichte jeder GNTM-Kandidatin ausführlich zu erzählen", hieß es vonseiten der Produktion.

Eine Entscheidung, die die betroffenen Models nicht immer nachvollziehen können. Auch die Münchnerin Olivia stellte kurz nach ihrem Ausstieg auf Instagram enttäuscht fest: "Schade, dass ihr nicht gesehen habt, wie ich mich von Heidi verabschiedet habe, da ich freiwillig nach Hause gefahren bin, weil ich doch beschlossen habe, erst mal meine Schule fertigzumachen."

Instagram / annkathrin.gr "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Ann-Kathrin

Instagram / olivia.rhd Olivia, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

