Ruby O. Fee (23) bricht ihr Schweigen! Seit Ende Januar ist es bereits offiziell: Matthias Schweighöfer (37) ist nach seiner Trennung von Langzeitfreundin Ani Schromm wieder verliebt. Die neue Frau an seiner Seite: Schauspielerin Ruby! Mit Liebes-Statements, die über Kuschelbilder hinausgehen, hielten sich die Turteltauben aber bisher strikt zurück. Bis jetzt! Die 23-Jährige äußerte sich nun erstmals zu ihrer Beziehung mit dem Frauenschwarm!

Zugegeben, so richtig in Plauderlaune ist Ruby im Interview mit RTL auf einem Pressetermin nicht. Zu diesem erschien sie erneut ohne Matthias. Auf die Frage hin, wie es für sie sei, die neue Flamme an der Seite des gefragten Filmstars zu sein, ließ sie sich aber immerhin ein kleines Statement entlocken: "Alles gut, ich bin sehr glücklich und ja, das Restliche bleibt ein bisschen privat", entgegnete die Schönheit und lächelte währenddessen fast schon schüchtern vor sich hin.

Ob sich Ruby mit der Zeit noch ein wenig mehr der Presse gegenüber öffnen wird? Eine kleine Steigerung ist schließlich schon erkennbar: Auf der Berlinale floh sie noch gekonnt vor den fragenden Reportern oder schlich sich sogar auf dem roten Teppich heimlich an ihrem Partner vorbei, der mit Interviews beschäftigt war.

Splash News Ruby O. Fee bei den Bunte New Faces Award Style 2018

WENN.com Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer bei der Pantaflix Pantaparty in Berlin

Getty Images Matthias Schweighöfer bei der Premiere von "You Are Wanted"

