Die Liebeswürfel sind gefallen und die letzte rote Rose wurde endlich an die Frau gebracht! Am Mittwochabend im großen Herzklopf-Finale fällte Andrej Mangold (32) endgültig eine Entscheidung: Sein Herz schlägt für Jennifer Lange! Während das Junggesellen-Dasein für den Bachelor endlich ein Ende hat, weil er nun fest mit Jenny zusammen ist, behält die Zweitplatzierte Evanthia Benetatou weiterhin ihren Single-Status. Doch hat der Rosenkavalier die allerletzte Schnittblume an die richtige Kandidatin überreicht?

"Ich bin auf der Suche nach etwas Festem, nach etwas Echtem, einer Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe – und das bist du", flüsterte der 32-Jährige seiner Auserwählten entgegen. Doch bis zu diesem Gänsehaut-Moment war es ein weiter Weg! Neun Folgen lang hatte der Basketballer unter der Sonne Mexikos zwischen 20 Ladys die Qual der Wahl. Jenny und Eva hatten es ihm aber besonders angetan! Im Wechsel knutschte und kuschelte er zunächst mit Jenny und dann mit Eva – beiden säuselte er jeweils Komplimente ins Ohr.

Nachdem der sportliche Beau Eva gegenüber beteuert hatte, dass er sich in sie verliebt habe, fiel seine Wahl dennoch auf die Zumba-Lehrerin aus Bremen. Und die will jetzt sogar für ihn nach Bonn ziehen. Hat Andrej mit ihr die richtige Frau an seiner Seite? Stimmt ab!

